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Тарханов: решение по отставке Гончаренко надо было принимать раньше

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Российский тренер Александр Тарханов высказался об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера "Урала".
Фото: ФК "Урал"
"Сложно сказать, почему решение было принято сейчас. Наверное, плохой результат с "Акроном" повлиял. До этого тоже было много минусов, поэтому приняли решение оздоровить обстановку. Возможно, решение по отставке Гончаренко надо было принимать раньше", - цитирует Тарханова "Чемпионат".

Напомним, что вчера, 29-го мая, екатеринбургский "Урал" уступил тольяттинскому "Акрону" в первом переходном матче со счётом 0:2. Второй матч пройдёт 1-го июня на домашнем стадионе тольяттинской команды. Напомним, что Виктор Гончаренко возглавлял екатеринбургский клуб с лета 2022 года - специалист сменил на этом посту Игоря Шалимова. Ранее Гончаренко возглавлял ЦСКА, "Краснодар", "Уфу", "Кубань" и белорусский "БАТЭ". "Урал" занял 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 30 очков в 30-ти матчах. "Урал" вылетел из Кубка России, уступив в первом полуфинале Пути регионов "Ростову" со счётом 1:3.

Урал Александр Тарханов Виктор Гончаренко
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