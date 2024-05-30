"Тебе 30 лет. Какие?то мечты еще остались в карьере? У меня неоднократно возникали варианты с клубами РПЛ, но я их отклонял в пользу нашей команды. Мечта одна — выйти с "Акроном" в премьер?лигу", - сказал Савичев.
Тольяттинский "Акрон" с 59-ю набранными очками занял в Первой лиге третье место и получил возможность сыграть в переходных матчах за право в следующем сезоне сыграть в Российской Премьер-Лиге. Тольяттинцы в первой игре стыков с "Уралом" одержали победу со счетом 0:2 и удивили футбольное сообщество. Ответный матч, в котором решится судьбы двух команд, пройдет 1 июня на стадионе в Жигулевске.
Источник: "Матч ТВ"
Игрок "Акрона" отклонял предложения из РПЛ, чтобы выйти туда со своим клубом
Полузащитник тольяттинского "Акрона" Константин Савичев заявил, что отказывал клубам РПЛ, чтобы выйти в высший дивизион именно со своей командой.
Фото: ФК "Акрон"