Сообщается, что в ближайшее время турецкий клуб представит Жозе Моуриньо в качестве главного тренера. Контракт рассчитан на два года.
В минувшем сезоне "Фенербахче" занял второе место в чемпионате Турции, отстав на 3 очка от чемпиона "Галатасарая".
Последним клубом португальца была итальянская "Рома", которую Жозе тренировал с июля 2021 по январь 2024 год. С римлянами Моуриньо выиграл Лигу Конференции в сезоне 2021/22. Португальский специалист тренировал такие клубы как "Порту", "Челси", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и лондонский "Тоттенхэм". Вместе с "Порту" и "Интером" Жозе Моуриньо становился победителем Лиги чемпионов, также он брал чемпионство в АПЛ, Ла Лиги, Серии А и в португальской лиге с "Челси", "Реалом", "Интером" и "Порту".
Источник: Sky Sport
СМИ: Жозе Моуриньо подписал контракт с "Фенербахче"
Португальский специалист Жозе Моуринью подписал контракт с турецким "Фенербахче", пишет британская пресса.
Фото: ФК "Рома"