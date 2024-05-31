"Тренерский штаб не хотел, чтобы ЦСКА по итогам сезона занял шестое место. В прошлом розыгрыше чемпионата армейцы выступили успешнее. Основная проблема ЦСКА не в тренере, а в короткой скамейке. Иногда некоторые футболисты разрывались на два фронта. Надо оставить Федотова. Было бы хорошо, если бы у ЦСКА была длинная скамейка", - поделился Семшов.
Московский ЦСКА завершил сезон в РПЛ на 6-й строчке. В активе подопечных Владимира Федотова 48 очков в 30-ти матчах. Сезоном ранее "армейцы" завершили чемпионат на 2-м месте с 58-ю очками отрывом от "Спартака", занявшим третье место, в 4 очка.
Владимир Федотов возглавляет ЦСКА с лета 2022-го года, а его контракт с клубом рассчитан еще на один сезон. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство московского клуба недовольно результатами работы главного тренера и рассматривает вариант с увольнением Федотова. Сообщалось, что новым главным тренером ЦСКА может стать Виктор Гончаренко, возглавлявший ранее "Урал".
Источник: "РБ Спорт"
Семшов - о Федотове: проблема ЦСКА не в тренере, а в короткой скамейке
Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
Фото: РИА Новости