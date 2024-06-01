"Меня удивило, что "ПСЖ" покупает второго вратаря за большие деньги. Я ожидал усиления атаки, центра полузащиты. Думаю, что это всё впереди. Я не видел игру Сафонова, но думаю, что "ПСЖ" видит в этом вратаре перспективу. Иначе такой трансфер был бы невозможен", - заявил Коэ.
По сообщениям СМИ, французский "ПСЖ" близок к подписанию голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова за 20 миллионов евро. Самому игроку предложен контракт до лета 2029-го года. Ранее поступала информация, что Сафонов уже прошел медосмотр для "Пари Сен-Жермен" и в скором времени о трансфере будет объявлено официально.
В парижском клубе, как сообщается, видят в Сафонове идеального дублера для итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который выступает за "ПСЖ" с лета 2021-го года. Матвей Сафонов в минувшем сезоне завоевал серебряные медали РПЛ вместе с "Краснодаром".
Источник: "Евро-футбол"
Бенуа Коэ - о Сафонове: удивило, что "ПСЖ" покупает второго вратаря за большие деньги
Экс-полузащитник "ПСЖ" Бенуа Коэ прокомментировал слухи о возможном переходе в парижский клуб вратаря сборной России Матвея Сафонова.
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