"Нормальный сезон. Для некоторых команд принципиально быть в тройке. Но для ЦСКА, наверное, уже не так важно, будет второе место, третье, потому что достаточно много раз финишировали с серебром или бронзой", - сказал Березуцкий.
В завершившемся сезоне ЦСКА занял шестое место в РПЛ, набрав 48 очков. Выше "армейцев" в турнирной таблице оказались "Спартак" (50 очков) и "Локомотив" (53). Претенденты на чемпионство московское "Динамо" в итоге заняло третье место, 56 очков. "Краснодар" (56), которому проиграли "бело-голубые", завоевал серебряные медали. Чемпионом в шестой раз подряд стал петербуржский "Зенит", подопечные Сергея Семака набрали 57 баллов.
Источник: "Советский Спорт"
Алексей Березуцкий - о результатах ЦСКА: нормальный сезон
Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги сезона для ЦСКА, который занял шестое место в РПЛ.
Фото: ЦСКА