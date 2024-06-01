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Алексей Березуцкий - о результатах ЦСКА: нормальный сезон

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Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги сезона для ЦСКА, который занял шестое место в РПЛ.
Фото: ЦСКА
"Нормальный сезон. Для некоторых команд принципиально быть в тройке. Но для ЦСКА, наверное, уже не так важно, будет второе место, третье, потому что достаточно много раз финишировали с серебром или бронзой", - сказал Березуцкий.

В завершившемся сезоне ЦСКА занял шестое место в РПЛ, набрав 48 очков. Выше "армейцев" в турнирной таблице оказались "Спартак" (50 очков) и "Локомотив" (53). Претенденты на чемпионство московское "Динамо" в итоге заняло третье место, 56 очков. "Краснодар" (56), которому проиграли "бело-голубые", завоевал серебряные медали. Чемпионом в шестой раз подряд стал петербуржский "Зенит", подопечные Сергея Семака набрали 57 баллов.

Источник: "Советский Спорт"

Алексей Березуцкий ЦСКА
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