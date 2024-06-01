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В "Оренбурге" сообщили об уходе Ренато Гойковича

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил об уходе из клуба защитника Ренато Гойковича.
Фото: ФК "Оренбург"
"Неоднократно в СМИ писали про то, что Ренато Гойкович уходит из "Оренбурга" этим летом. Так и есть - продления контракта футболиста не будет", - цитирует Андреева Sport24.

В завершившемся сезоне Ренато Гойкович провёл 21 матч за "Оренбург" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего центрального защитника в 1,5 миллионов евро. Гойкович выступал за "Оренбург" с 2020 года.

Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 31 очко в 30-ти встречах.

Оренбург Дмитрий Андреев Ренато Гойкович
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