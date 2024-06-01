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Билялетдинов: Глушенков - один из лучших футболистов РПЛ, возможно, он не вписывается в концепцию Карпина

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Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о возможной причине, по которой нападающий "Локомотива" Максим Глушенков не вызывается в национальную команду России.
Фото: ФК "Локомотив"
"Почему Глушенкова не зовут в сборную России? Это прерогатива главного тренера. Может быть, Глушенков не вписывается в концепцию. По мне, Максим - один из лучших футболистов чемпионата России. Но тут выбор главного тренера сборной России, который видит игроков, анализирует. Возможно, по каким-то критериям Глушенков не подходит", - цитирует Билялетдинова "Матч ТВ".

В завершившемся сезоне Максим Глушенков провёл за московский "Локомотив" 38 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и девятнадцатью результативными передачами - нападающий стал лучшим ассистентом РПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт Глушенкова с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Нападающий не был вызван на июньские сборные России - напомним, что команда Валерия Карпина проведёт товарищескую встречу с Белоруссией в Минске. По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах.

Динияр Билялетдинов Локомотив Максим Глушенков Сборная России Валерий Карпин
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