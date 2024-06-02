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Александр Мостовой высказался по поводу своих ожиданий от Суперфинала Кубка России

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Бывший футболист московского "Спартака" рассказал, что он ждёт от Суперфинала Кубка России между "Балтикой" и "Зенитом".
Фото: "СЭ"
"Понятно, что "Зенит" — фаворит матча, тут вообще без вариантов. Но "Балтике" некуда отступать — команда будет биться до конца. В одном матче может быть все что угодно. Главное, чтобы был хороший футбол", - цитирует слова Мостового "РБ Спорт".

Напомним, что "Балтика" оказалась в Суперфинале Кубка России, пройдя через Путь Регионов, где в финале смогла одолеть в домашнем матче московский "Спартак" со счётом 1:0. Единственный гол забил колумбийский защитник Кевин Андраде. "Зенит", в свою очередь, прошёл через Путь РПЛ, обыграв в финале по сумме двух матчей московский ЦСКА (1:1, 0:0, 5:4 по пенальти).

Отметим, что калининградская "Балтика" заняла 15 место и вылетела из Российской премьер-лиги. Также РПЛ по итогам сезона покинули екатеринбургский "Урал" и "Сочи". Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит", опередивший в последнем туре "Краснодар" и "Динамо".

Александр Мостовой Кубок России Балтика Зенит
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