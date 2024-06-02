"Балтика" будет выкладываться на все сто процентов, им некуда отступать. Допускаю, что они могут показать классный футбол сегодня. Да, они вылетели из РПЛ, но сейчас у них есть возможность громко заявить о себе. Плюс для игроков "Балтики" будет сумасшедшая мотивация - можно выгодно себя продать", - сказал Булыкин.
Финальный матч Кубка между "Зенитом" и "Балтикой" состоится 2 июня на столичном стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В завершившемся сезоне "Балтика" заняла 15-е место и вылетела из Российской Премьер-Лиги, петербуржцы в шестой раз подряд завоевали золотые медали. На пути к финалу калининградцы смогли одолеть московский "Спартак" (1:0), а подопечные Сергея Семака по пенальти прошли ЦСКА (1:1, 5:4 по пен.).
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин - о финале Кубка: "Балтика" будет выкладываться на все сто процентов, им некуда отступать
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором сыграют "Зенит" и калининградская "Балтика".
Фото: РИА Новости