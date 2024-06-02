"Рубин" - клуб с историей и амбициями. Решили задачу, молодцы. Ставятся большие цели - вернуться в топы. В этом сезоне задача была закрепиться в РПЛ. Выступили хорошо, будем работать дальше", - сказал Айбатов.
Казанский "Рубин" в 2022-м году вылетел в Первую Лигу спустя 19 непрерывных сезонов выступления в Российской Премьер-Лиге. Спустя сезон команда вернулся в высший дивизион, завершившейся чемпионат казанцы под руководством Рашида Рахимова заняла восьмое место, набрав 42 очка. Казанский клуб одержал 11 побед, девять раз сыграл вничью и десять раз проиграл.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Рубина" Айбатов: в клубе ставятся большие цели - вернуться в топы РПЛ
Генеральный директор казанского "Рубина" Александр Айбатов рассказал о перспективах клуба в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Рубин"