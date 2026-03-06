Матчи Скрыть

Мостовой: не считаю, что у Максименко спад

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался об Александре Максименко.
Александр Мостовой заявил, что вины Александра Максименко в пропущенных голах в матчах против "Динамо" и "Сочи" нет.

"А в каких эпизодах он вчера мог выручить? Его вины нет. Понимаю, если человек постоянно ошибается, но такого не было. Даже в матче с "Сочи" ничего такого не было, за что можно предъявить вратарю.

Не считаю, что у Максименко спад", - сказал Мостовой "Матч ТВ".

Вчера, 5 марта, состоялся матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московскими "Динамо" и "Спартаком". Красно-белые потерпели поражение со счетом 2:5.

Александр Максименко выступает в составе "Спартака" с начала июля 2018 года. В текущем сезоне голкипер провел в составе команды 20 матчей, пропустил 30 голов и отыграл 5 встреч на ноль.

