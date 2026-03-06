Матчи Скрыть

Экс-игрок "Спартака" Джикия может вернуться в Россию

Бывший игрок "Спартака" Георгий Джикия может перейти в российский клуб.
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, воронежский "Факел" рассматривает переход футболиста в летнее трансферное окно. Игрок приезжал в расположение клуба на зимних сборах в Турции.

Георгий Джикия выступает за "Антальяспор" с июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 14 матчей и забил 2 гола. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.

На данный момент "Факел" занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 51 очко в 18-ти матчах.

Источник: Metaratings

