- Пока ничего не говорит в пользу каких-то серьёзных изменений. Боюсь, что если они не произойдут, то прошедший сезон будет казаться не таким плохим. Ситуацию могла бы изменить расчистка неликвида, серьёзное усиление. Довольно спорная фигура главного тренера, Амарал очень странный. Генеральный директор, на мой взгляд, в футболе абсолютно некомпетентен. Люди, которые соответствуют: президент, вратарь и два-три человека на поле, - передаёт слова Червиченко Metaratings.ru.
Португалец Томаш Амарал с января 2024 года занимает пост спортивного директора московского "Спартака", ранее он работал в системе лиссабонской "Бенфики". С нового сезона-2024/2025 должность главного тренера красно-белых займёт 45-летний сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в будапештском "Ференцвароше" (победа в чемпионате Венгрии), итальянской "Сампдории" (вылет из Серии A) и белградской "Црвене Звезде" (победа в чемпионате Сербии).
Генеральным директором "Спартака" с июня 2023 года является Олег Малышев.
Червиченко - о "Спартаке": Амарал очень странный, главный тренер спорный, гендиректор в футболе абсолютно некомпетентен
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал текущую деятельность руководства красно-белых.
Фото: МатчТВ