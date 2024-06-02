"Зенит" пока не выиграл все, что может, а только в России. Этот сезон был непростой, потому что до конца боролись в Кубке, было много матчей, соперники старались изо всех сил, кто-то усилился. Это показывает, что у "Зенита" есть характер", - цитирует Ерохина "Чемпионат".
В начале сезона 2023/2024 "Зенит" завоевал Суперкубок России, обыграв московский ЦСКА (0:0, 5:4 - по пенальти). По итогам сезона "сине-бело-голубые" выиграли чемпионат России, вырвав золотые медали в последнем туре. Команда из Санкт-Петербурга набрала 57 очков и опередила "Краснодар", занявший второе место, на одно очко. В воскресенье, 2 июня, команда Сергея Семака одолела в Суперфинале калининградскую "Балтику" со счетом 2:1 и стала обладателем Кубка России, оформив таким образом требл.
Ерохин - о победе в Кубке России: "Зенит" пока не выиграл все, что может
Хавбек "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал требл своей команды в этом сезоне.
Фото: Чемпионат.com