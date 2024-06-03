"Эмоции сейчас радостные у всех. На самом деле, бывают такие моменты, когда у всей команды мяч в ворота не летел, а не только у меня. В перерыве сделали две замены. Я не расстроился. Самое главное, что победили в Суперфинале Кубка России. Это самое важное", - заявил Сергеев.
"Зенит" одержал победу над "Балтикой" в финальном матче Кубка России против "Балтики". На гол форварда "Балтики" Алекса Фернандеса двумя голами ответили защитники Нино и Нуралы Алип. Нападающий "сине-бело-голубых" Иван Сергеев вышел на поле с первых минут и был заменен в перерыве.
"Зенит" по итогам сезона завоевал золотые медали и чемпионата и Кубка России. На счету Ивана Сергеева 11 голов в 39-ти матчах во всех турнирах.
Источник: "Чемпионат"
Сергеев - о победе "Зенита" в финале Кубка России: мяч в ворота не летел у всей команды, а не только у меня
Форвард "Зенита" Иван Сергеев прокомментировал победу своей команды в суперфинале Кубка России над "Балтикой" (2:1).
Фото: "Чемпионат"