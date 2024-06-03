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Личка - о Тюкавине в "Атлетико" или "Бенфике": пока не попробуешь, никогда не узнаешь

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Наставник "Динамо" Марцел Личка высказался о возможном уходе форварда Константина Тюкавина из клуба в летнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"
"Потянул бы Тюкавин уровень "Атлетико" и "Бенфики"? Пока не попробуешь, никогда не узнаешь. Саба Сазонов и Арсен Захарян уехали и пытаются себя показать. Да, первый год может быть тяжелым, но потом ты привыкнешь к скоростям и требованиям. Всё зависит от Кости, руководства "Динамо" и наличия предложения", - заявил Личка.

Московское "Динамо" завершило сезон на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ с 56-ю очками в активе. Нападающий "бело-голубых" Константин Тюкавин принял участие во всех 30-ти матчах Премьер-лиги и отметился 15-ю забитыми мячами, а также 10-ю голевыми передачами. В списке лучших бомбардиров турнира Тюкавина опередил лишь Матео Кассьерра из "Зенита" с 21-м голом.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Константину Тюкавину со стороны испанского "Атлетико" и португальской "Бенфики", по данным источников, сумма отступных за игрока в его контракте с "Динамо" составляет 20 миллионов евро. Защитник Саба Сазонов и полузащитник Арсен Захарян перешли из "Динамо", соответственно, в "Торино" и "Реал Сосьедад" летом 2023-го года.

Источник: "Матч ТВ"

Марцел Личка Константин Тюкавин Динамо Атлетико Бенфика Российские трансферы
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