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Булыкин: если "Зенит" решил купить Соболева, значит, кем-то недовольны

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу возможного перехода форварда Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"
"Любой команде нужен высокорослый нападающий. Если "Зенит" решил купить Соболева, значит, кем-то недовольны. Такие форварды, как Соболев всегда в цене", - сказал Булыкин.

Журналист Иван Карпов поделился инсайдом о том, что петербуржский клуб рассматривает возможность подписать 27-летнего нападающего "Спартака". По его информации, "красно-белые" не отпустят игрока меньше чем за 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне Соболев за "Спартак" забил семь голов и сделал шесть голевых передач, спартаковцы заняли пятое место, заработав 50 очков.

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Булыкин Александр Соболев Зенит
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