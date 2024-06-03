"Любой команде нужен высокорослый нападающий. Если "Зенит" решил купить Соболева, значит, кем-то недовольны. Такие форварды, как Соболев всегда в цене", - сказал Булыкин.
Журналист Иван Карпов поделился инсайдом о том, что петербуржский клуб рассматривает возможность подписать 27-летнего нападающего "Спартака". По его информации, "красно-белые" не отпустят игрока меньше чем за 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне Соболев за "Спартак" забил семь голов и сделал шесть голевых передач, спартаковцы заняли пятое место, заработав 50 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: если "Зенит" решил купить Соболева, значит, кем-то недовольны
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу возможного перехода форварда Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"