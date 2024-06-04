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Защитник "Урала" Бегич получил гражданство России

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По данным СМИ, хорватский центральный защитник "Урала" Сильвие Бегич оформил российский паспорт.
Фото: ФК "Урал"
31-летний хорватский центральные защитник "Урала" Сильвие Бегич стал обладателем гражданства Российской Федерации, сообщают СМИ со ссылкой на слова президента клуба Григория Иванова.

По итогам сезона-2023/2024 "шмели" покинули Российскую премьер-лигу, уступив в стыковых матчах тольяттинскому "Акрону" (0:2, 2:1). Действующий в Первой лиге лимит на легионеров допускает наличие не более 4 игроков-иностранцев в заявке клуба.

На счету выступающего за "Урал" с сентября 2022 года Бегича в прошедшем сезоне 32 матча за клуб во всех турнирах, 7 забитых мячей и 1 результативный пас, в том числе оба гола екатеринбуржцев в ответном стыковом матче с "Акроном".

Источник: Matchtv.ru

Урал Сильвие Бегич Григорий Иванов
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