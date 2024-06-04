- Это яркий футболист, который многое сделал для развития российского футбола, и очень яркая медийная персона. Надеюсь, что Артём найдёт новый клуб в российском футболе, - передаёт слова Дюкова "РБ Спорт".
29 мая официальный телеграм-канал московского "Локомотива" сообщил об уходе из клуба 35-летнего нападающего Артёма Дзюбы в связи с истечением срока действия контракта. В прошедшем сезоне футболист провёл за красно-зелёных 26 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных паса.
Дюков: надеюсь, что Дзюба найдёт новый клуб в российском футболе
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос об уходе из "Локомотива" экс-нападающего сборной России Артёма Дзюбы.
Фото: РПЛ