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Дюков: надеюсь, что Дзюба найдёт новый клуб в российском футболе

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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос об уходе из "Локомотива" экс-нападающего сборной России Артёма Дзюбы.
Фото: РПЛ
- Это яркий футболист, который многое сделал для развития российского футбола, и очень яркая медийная персона. Надеюсь, что Артём найдёт новый клуб в российском футболе, - передаёт слова Дюкова "РБ Спорт".

29 мая официальный телеграм-канал московского "Локомотива" сообщил об уходе из клуба 35-летнего нападающего Артёма Дзюбы в связи с истечением срока действия контракта. В прошедшем сезоне футболист провёл за красно-зелёных 26 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных паса.

РФС Александр Дюков Артем Дзюба Российские трансферы Локомотив
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