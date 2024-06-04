"Крылья Советов" предложили Евгению Фролову новый контракт. Мы бы хотели, чтобы он был с нами. Мы ждём ответа от Жени до начала сборов", - цитирует Корниленко "Чемпионат".
В завершившемся сезоне Евгений Фролов провёл два матча в Кубке России и пропустил четыре мяча, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 150 тысяч евро, контракт голкипера с клубом истекает этим летом.
По итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 41 очко в 30-ти встречах.
Спортдир "Крыльев Советов": мы предложили голкиперу Евгению Фролову новый контракт
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о том, что клуб предложил новый контракт голкиперу Евгению Фролову.
Фото: ФК "Крылья Советов"