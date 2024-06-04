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Смородская - о Николиче: ЦСКА сделал хороший выбор, но я удивлена, что Марко согласился

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о назначении Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
"ЦСКА, конечно же, сделал хороший выбор. Хороший тренер. Но я удивлена, что Николич согласился. Ведь тут он не будет вместе со своей командой выступать в еврокубковых турнирах. И заработать так же, как и в маленьких арабских клубах, у него здесь нет возможности", - цитирует Смородскую "Матч ТВ".

Сегодня, 4-го июня, московский ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера, ранее этот пост занимал Владимир Федотов, который был уволен из клуба вчера, 3-го июня. Под его руководством команда стала серебряным призёром чемпионата России и обладателем Кубка страны в предыдущем сезоне. По итогам сезона-2023/2024 "армейцы" заняли шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 48 очков в 30-ти встречах. Напомним, что Марко Николич возглавлял московский "Локомотив" в сезоне-2020/2021, последним местом работы сербского специалиста был эмиратский "Шабаб Аль-Ахли".

Ольга Смородская ЦСКА Марко Николич
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