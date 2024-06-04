"Безусловно, это шутка, и, слава богу, что дисквалификация будет лишь условная. Я не считаю, что его стоило так выпороть за эту шутку. В любом случае, я бы в этой ситуации ограничился бы штрафом и воздержался бы даже от условной дисквалификации. Но оставлять это совсем без внимания нельзя. Зачем провоцировать скандалы там, где их нет и не должно быть", - сказал Грушевский.
Напомним, 24 апреля после матча "Зенита" и "Рубина" (0:2), игрок казанского клуба Руслан Безруков пошутил в прямом эфире. Футболист в шутку заявил, чтобы "Краснодар" перевел "денежки на карту" за нанесенное конкуренту за чемпионский титул поражение. Высказыванием Безрукова заинтересовались в комитете по этике РФС. Футболиста наказали условной дисквалификацией на три месяца, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей. В самом клубе с Русланом Безруковым провели беседу и применили меры дисциплинарного характера.
В прошедшем сезоне казанский "Рубин" занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге, заработав 42 очка.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Грушевский – о наказании Безрукову: не считаю, что его стоило так выпороть за эту шутку
Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о наказании игроку "Рубина" Руслану Безрукову за шутку.
Фото: ФК "Рубин"