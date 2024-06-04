"Когда два года назад приглашали Николича, думали, что у него получится. Но прошло два года - его убрали. Всё зависит от результатов. Если Николич его даст в ближайшем будущем - будет работать, а нет - уйдет как и Федотов. Безусловно, Николича приглашают ради того, чтобы он выиграл чемпионат. Но как тут выиграешь, если такой "Зенит" есть у нас?", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Напомним, что вчера, 3-го июня московский ЦСКА объявил об отставке с поста главного тренера Владимира Федотова - специалист возглавлял клуб с лета 2022 года, под его руководством клуб стал серебряным призёром России, а также обладателем Кубка страны. По итогам сезона-2023/2024 "армейцы" заняли шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 48 очков. Команда вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в финале Пути РПЛ петербургскому "Зениту" в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:5 - пен.).
Сегодня, 4-го июня, ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера - ранее сербский специалист работал в московском "Локомотиве". Ранее сообщалось, что команду может возглавить бывший тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич или главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.
Мостовой: Николича приглашают ради того, чтобы он выиграл чемпионат, но как тут выиграешь, если есть "Зенит"?
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"