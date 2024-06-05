– Николич — хороший тренер, который прекрасно знает российский футбол. В ЦСКА у него все условия есть, чтобы подготовить команду к проведению хорошего сезона и занять первое место. ЦСКА под руководством Николича вполне способен бороться за чемпионство.
Ранее стало известно о том, что руководство московского ЦСКА приняло решение уволить Владимира Федотова с поста главного тренера команды. Российский специалист был отправлен в отставку из-за плохих результатов клуба в минувшем сезоне. Новым наставником московского клуба был назначен Марко Николич. Отметим, что специалист ранее работал в московском “Локомотиве”.
Источник: “Матч ТВ”
Барбоза: ЦСКА под руководством Николича вполне способен бороться за чемпионство
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о назначении Марко Николича на пост наставника ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"