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Барбоза: ЦСКА под руководством Николича вполне способен бороться за чемпионство

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Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о назначении Марко Николича на пост наставника ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"
– Николич — хороший тренер, который прекрасно знает российский футбол. В ЦСКА у него все условия есть, чтобы подготовить команду к проведению хорошего сезона и занять первое место. ЦСКА под руководством Николича вполне способен бороться за чемпионство.

Ранее стало известно о том, что руководство московского ЦСКА приняло решение уволить Владимира Федотова с поста главного тренера команды. Российский специалист был отправлен в отставку из-за плохих результатов клуба в минувшем сезоне. Новым наставником московского клуба был назначен Марко Николич. Отметим, что специалист ранее работал в московском “Локомотиве”.

Источник: “Матч ТВ”

ЦСКА Пауло Витор Барбоза Марко Николич Владимир Федотов
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