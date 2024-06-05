"[Слишкович] раскрепостил. Ребята отпустили всю ситуацию, те ребята, которые были злы на Абаскаля, отпустили её, раскрепостились. Да и другие ребята раскрепостились. И, конечно, это сыграло большую роль в результате", - сказал Зобнин.
Владимир Слишкович работал в тренерском штабе "красно-белых" при Гильерме Абаскале. После того, как в апреле испанца убрали, он стал готовить команду к матчам. Изначально Слишковича назначили на должность временно исполняющего обязанности главного тренера, ранее стало известно, что новым тренером со следующего сезона станет сербский специалист Деян Станкович.
При Слишковиче спартаковцы ни разу не проиграли в рамках Российской Премьер-Лиге и заняли пятое место, набрав 50 очков. Единственное поражение пришлось на матч Кубка России с калининградской "Балтикой" (1:0).
Источник: "Матч ТВ"
Зобнин - о влиянии Слишковича: ребята, которые были злы на Абаскаля, отпустили ситуацию, раскрепостились
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин высказался по поводу работы Владимира Слишковича на посту врио главного тренера "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"