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Роман Ротенберг: Жозе Моуринью? Он бы усилил РПЛ!

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Наставник хоккейного СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, нужно ли было российским футбольным клубам рассматривать вариант с приглашением португальца Жозе Моуринью на роль тренера.
Фото: хоккейный клуб СКА
"Это уже решать каждому клубу, но почему нет. Он бы усилил лигу!", - приводит слова Ротенберга "СЭ".

В конце прошлой недели экс-наставник "Реала" и "Челси" Жозе Моуринью был представлен в качестве нового главного тренера турецкого "Фенербахче". Португальский специалист подписал контракт с серебряным призером чемпионата Турции до лета 2026-го года.

Последним местом работы Жозе Моуринью оставалась итальянская "Рома". Из римского клуба он был уволен в января 2024-го года.

Роман Ротенберг Жозе Моуринью
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