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"Чемпионат": Александр Гришенко - основной кандидат на пост главного тренера "Балтики"

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Александр Гришенко может возглавить калининградскую "Балтику".
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, главный тренер "Велеса" Александр Гришенко является основным кандидатом на аналогичный пост в калининградской "Балтике".

Александр Гришенко является главным тренером "Велеса" с осени 2023 года, ранее специалист работал в "Балтике-2" и был ассистентом тренера в "Витебске". Ранее Сергей Игнашевич объявил, что покидает калининградский клуб. По итогам сезона-2023/2024 балтийцы заняли 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетели из РПЛ в Первую лигу. "Балтика" уступила петербургскому "Зениту" в Суперфинале Кубка России со счётом 1:2.

Источник: "Чемпионат".

Балтика Велес Александр Гришенко
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