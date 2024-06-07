"Не было ли ошибкой возвращение Марио в РПЛ? Нет. Он принес пользу "Зениту" и завоевал два трофея", - заявил агент.
В 2023 году петербуржский клуб подписал крайнего защитника Марио Фернандеса, который ранее выступал за ЦСКА и сборную России, футболист имеет российский паспорт. До этого игрок играл за бразильский "Интернасьонал", но решил расторгнуть контракт. В минувшем сезоне Фернандес провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах. На финише чемпионата защитник получил травму и не смог помочь команде в борьбе за золотые медали.
В составе "сине-бело-голубых" Марио Фернандес стал обладателем Кубка России и выиграл чемпионат страны. Контракт с натурализованным защитником действует до июня 2025 года.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Марио Фернандеса: возвращение в РПЛ не было ошибкой
Жорже Машаду, агент игрока "Зенита" Марио Фернандеса оценил возвращение своего клиента в чемпионат России.
Фото: ФК "Зенит"