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Агент Марио Фернандеса: возвращение в РПЛ не было ошибкой

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Жорже Машаду, агент игрока "Зенита" Марио Фернандеса оценил возвращение своего клиента в чемпионат России.
Фото: ФК "Зенит"
"Не было ли ошибкой возвращение Марио в РПЛ? Нет. Он принес пользу "Зениту" и завоевал два трофея", - заявил агент.

В 2023 году петербуржский клуб подписал крайнего защитника Марио Фернандеса, который ранее выступал за ЦСКА и сборную России, футболист имеет российский паспорт. До этого игрок играл за бразильский "Интернасьонал", но решил расторгнуть контракт. В минувшем сезоне Фернандес провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах. На финише чемпионата защитник получил травму и не смог помочь команде в борьбе за золотые медали.

В составе "сине-бело-голубых" Марио Фернандес стал обладателем Кубка России и выиграл чемпионат страны. Контракт с натурализованным защитником действует до июня 2025 года.

Источник: "РБ Спорт"

Марио Фернандес Зенит
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