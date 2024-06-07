- После окончания матча во время награждения "Зенита" футболист сидел на поле и показывал оскорбительный жест в адрес соперника. Установить, в отношении кого конкретно, было нельзя. Он присутствовал на заседании по видео. Подтвердил, что жест был, принёс извинения. Сказал, что показывал Эраковичу. Ему было сказано, что это стадион, на котором были две команды, зрители, женщины, дети, поэтому показывать такой жест непозволительно. Футболист признал, что был неправ. Наказание - дисквалифицирован на два матча Кубка России. Один - реальное исполнение, один - условно. Также штраф 50 тысяч рублей. Установлен испытательный срок - один год, - передаёт слова Григорьянца РИА Новости.
2 июня в матче Суперфинала Кубка России между калининградской "Балтикой" и петербургским "Зенитом" волевую победу со счётом 2:1 одержали сине-бело-голубые, которые выиграли свой третий трофей в сезоне-2023/2024 (после побед в Суперкубке России и Российской премьер-лиге). 27-летний сербский центральный защитник "Балтики" Никола Радмановац во время церемонии вручения игрокам "Зенита" трофея показывал неприличный жест в их сторону, сидя на газоне.
Позднее Радмановац попытался объяснить в СМИ свой поступок тем, что жест был адресован лично его хорошему другу - 23-летнему сербскому центральному защитнику "Зенита" Страхине Эраковичу, и извинился за своё поведение.
Радмановац дисквалифицирован за неприличный жест в адрес игрока "Зенита" в Суперфинале Кубка России
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании защитника "Балтики" Николы Радмановаца за неприличный жест в сторону игроков "Зенита", празднующих победу в Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"