- К любому спарринг-партнёру, с которым играет наша сборная, надо относиться с большой ответственностью. Игроки и тренеры должны это понимать. Сейчас наша национальная команда проводит совсем немного контрольных матчей, в официальных и вовсе не участвует. Сборная Белоруссии - это достаточно хороший спарринг-партнёр и хорошая команда, - передаёт слова Газзаева Metaratings.ru.
7 июня в Минске пройдёт товарищеский матч между сборными России и Белоруссии, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Эта игра станет второй для подопечных Валерия Карпина в 2024 году, ранее в марте товарищеская встреча со сборной Сербии на московской "ВТБ Арене" завершилась крупной победой наших парней со счётом 4:0.
С февраля 2022 года сборная России не участвует в международных соревнованиях из-за политического отстранения со стороны УЕФА и ФИФА и может проводить только товарищеские матчи.
Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче сборных России и Белоруссии
Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев дал комментарий по предстоящему матчу подопечных Валерия Карпина с национальной командой Белоруссии.
Фото: АБФФ