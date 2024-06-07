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Товарищеские матчи. Сборные

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18:30
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19:00
КазахстанНе начат
Беларусь
20:00
РоссияНе начат
Албания
20:00
АзербайджанНе начат
Румыния
21:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ГрецияНе начат
Польша
21:45
УкраинаНе начат
Шотландия
21:45
ФинляндияНе начат
Англия
21:45
ИсландияНе начат

Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче сборных России и Белоруссии

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Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев дал комментарий по предстоящему матчу подопечных Валерия Карпина с национальной командой Белоруссии.
Фото: АБФФ
- К любому спарринг-партнёру, с которым играет наша сборная, надо относиться с большой ответственностью. Игроки и тренеры должны это понимать. Сейчас наша национальная команда проводит совсем немного контрольных матчей, в официальных и вовсе не участвует. Сборная Белоруссии - это достаточно хороший спарринг-партнёр и хорошая команда, - передаёт слова Газзаева Metaratings.ru.

7 июня в Минске пройдёт товарищеский матч между сборными России и Белоруссии, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Эта игра станет второй для подопечных Валерия Карпина в 2024 году, ранее в марте товарищеская встреча со сборной Сербии на московской "ВТБ Арене" завершилась крупной победой наших парней со счётом 4:0.

С февраля 2022 года сборная России не участвует в международных соревнованиях из-за политического отстранения со стороны УЕФА и ФИФА и может проводить только товарищеские матчи.

Сборная России Сборная Белоруссии Валерий Газзаев
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