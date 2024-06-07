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Спортивный директор "Ахмата": у нас есть заинтересованность в нападающем "Урала" Каштанове

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Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев заявил, что клуб заинтересован в подписании нападающего "Урала" Алексея Каштанова.
Фото: ФК "Урал"
"У "Ахмата" есть интерес к футболисту Каштанову. Мы пока что не обращались в "Урал". У нас есть желание получить этого игрока, поэтому скоро обратимся туда", - цитирует Газзаева Sport24.

В завершившемся сезоне Алексей Каштанов провёл за екатеринбургский "Урал" во всех турнирах 35 матчей и отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 800 тысяч евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.

По итогам сезона-2023/2024 екатеринбургский "Урал" занял 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата, а после уступил тольяттинскому "Акрону" в двух переходных матчах (2:3 - общ.) и вылетел в Первую лигу.

Ахмат Урал Алексей Каштанов
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