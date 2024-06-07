"Возможность ответной игры в России мы не обсуждали, но у нас тёплые отношения с белорусами, мы всегда готовы", - цитирует Митрофанова "Матч ТВ".
Товарищеский матч между сборной России и национальной командой Белоруссии состоится сегодня, 7-го июня, на стадионе "Динамо" в Минске. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Напомним, что сборная России в марте одержала домашнюю победу над сборной Сербии со счётом 4:0. Матч сборной России с национальной командой Белоруссии должен был состояться 25-го марта, однако был отменён из-за теракта в "Крокус Сити Холле".
В РФС заявили о готовности провести ещё один матч со сборной Белоруссии
Секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что сборная России готова провести ещё один матч с Белоруссией.
Фото: РФС