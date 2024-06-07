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Товарищеские матчи. Сборные

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5 - 1 5 1
Мальта2 тайм
Армения
1 - 0 1 0
Казахстан2 тайм
Беларусь
0 - 1 0 1
Россия1 тайм
Албания
0 - 0 0 0
Азербайджан1 тайм
Румыния
21:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ГрецияНе начат
Польша
21:45
УкраинаНе начат
Шотландия
21:45
ФинляндияНе начат
Англия
21:45
ИсландияНе начат

В РФС заявили о готовности провести ещё один матч со сборной Белоруссии

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Секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что сборная России готова провести ещё один матч с Белоруссией.
Фото: РФС
"Возможность ответной игры в России мы не обсуждали, но у нас тёплые отношения с белорусами, мы всегда готовы", - цитирует Митрофанова "Матч ТВ".

Товарищеский матч между сборной России и национальной командой Белоруссии состоится сегодня, 7-го июня, на стадионе "Динамо" в Минске. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Напомним, что сборная России в марте одержала домашнюю победу над сборной Сербии со счётом 4:0. Матч сборной России с национальной командой Белоруссии должен был состояться 25-го марта, однако был отменён из-за теракта в "Крокус Сити Холле".

РФС Сборная России Сборная Белоруссии
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