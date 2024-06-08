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Агент Тюкавина - о первом голе за сборную: боженька возвращает, видит, как он пашет на тренировках

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Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" и сборной России Константина Тюкавина, прокомментировал дебютный гол игрока за национальную команду.
Фото: ФК "Динамо"
"Приятно, забил! Слава богу, без травм, пару раз по ногам получил, хоть и в товарищеском матче. Как говорят, поставил вишенку на торте! Боженька возвращает, видит, как он пашет на тренировках. Молодец! Заслужил все своим горбом", - прокомментировал Алексей Сафонов.

В минувшую пятницу сборная России провела в Минске товарищеский матч со сборной Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 0:4, голами отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин, Федор Чалов оформил дубль.

Забитый мяч Тюкавина начался с быстрой контратаки. Обляков с Миранчуком в три паса прошли центр поля, и Иван в касание разрезал защитников, выведя Константина на ударную позицию. Тюкавин на замахе посадил белорусского вратаря на газон и вторым касание его перебросил, плавно отправив мяч в ворота.


Источник: "Спорт-Экспресс"

Константин Тюкавин Динамо
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