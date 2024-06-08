Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Латвия
0 - 2 0 2
ЛитваЗавершен
Словения
1 - 1 1 1
БолгарияЗавершен
Эстония
0 - 1 0 1
Фарерские острова1 тайм
Молдова
0 - 0 0 0
Кипр1 тайм
Венгрия
3 - 0 3 0
Израиль1 тайм
Швеция
0 - 1 0 1
Сербия1 тайм
Швейцария
1 - 1 1 1
Австрия1 тайм
Португалия
19:45
ХорватияНе начат
Дания
20:30
НорвегияНе начат
Бельгия
21:00
ЛюксембургНе начат
Испания
22:30
Северная ИрландияНе начат

Митрофанов: решение о новом контракте главного тренера сборной России может быть уже в ближайшее время

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как обстоят дела с пролонгацией соглашения наставника сборной России Валерия Карпина.
Фото: Чемпионат.com
"Все хорошо, решение может быть уже в ближайшее время", - цитирует Митрофанова ТАСС.

Валерий Карпин занимает должность главного тренера национальной сборной России с июля 2021 года, совмещая работу в футбольном клубе "Ростов". Напомним, нынешний контракт 55-летнего специалиста с Российским футбольным союзом заканчивается этим летом.

Максим Митрофанов Валерий Карпин Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится