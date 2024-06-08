"Все хорошо, решение может быть уже в ближайшее время", - цитирует Митрофанова ТАСС.
Валерий Карпин занимает должность главного тренера национальной сборной России с июля 2021 года, совмещая работу в футбольном клубе "Ростов". Напомним, нынешний контракт 55-летнего специалиста с Российским футбольным союзом заканчивается этим летом.
Митрофанов: решение о новом контракте главного тренера сборной России может быть уже в ближайшее время
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как обстоят дела с пролонгацией соглашения наставника сборной России Валерия Карпина.
Фото: Чемпионат.com