"Есть желание вернуться к работе? Конечно, есть! Но у нас в России сейчас сербская диаспора работает. А нам надо ехать в другие страны", - цитирует Ташуева "Матч ТВ".
Напомним, последним клубом в тренерской карьере Сергея Ташуева был "Факел". Специалист покинул пост главного тренера воронежцев в апреле этого года по семейным обстоятельствам. Ранее в России 65-летний специалист возглавлял грозненский "Ахмат", "Чайку", "Кубань", махачкалинский "Анжи" и ряд других клубов. Также Ташуев тренировал донецкий "Металлург" и солигорский "Шахтер".
Ташуев: в России сейчас сербская диаспора работает. А нам надо ехать в другие страны
Экс-наставник ряда клубов РПЛ Сергей Ташуев рассказал, что из России у него пока нет предложений.
Фото: Чемпионат.com