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В "Ахмате" хотят сохранить Тимофеева и Уциева на следующий сезон

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Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев заявил, что клуб хочет сохранить Ризвана Уциева и Артёма Тимофеева.
Фото: ФК "Ахмат"
"По Тимофееву мы свою позицию донесли представителю Артема и самому игроку донесли. У нас есть желание сохранить Тимофеева в команде. Мы общаемся о продлении контракта также с капитаном команды Ризваном Уциевым", - цитирует Газзаева "Матч ТВ".

В завершившемся сезоне Артём Тимофеев провёл за "Ахмат" во всех турнирах 30 матчей и отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня этого года.

На счету Ризвана Уциева 16 матчей за грозненский клуб в сезоне-2023/2024. Рыночная стоимость игрока составляет 50 тысяч евро, согласно оценке портала Transfermarkt, его контракт таже истекает этим летом.

Ахмат Артем Тимофеев Ризван Уциев
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