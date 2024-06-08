"По Тимофееву мы свою позицию донесли представителю Артема и самому игроку донесли. У нас есть желание сохранить Тимофеева в команде. Мы общаемся о продлении контракта также с капитаном команды Ризваном Уциевым", - цитирует Газзаева "Матч ТВ".
В завершившемся сезоне Артём Тимофеев провёл за "Ахмат" во всех турнирах 30 матчей и отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня этого года.
На счету Ризвана Уциева 16 матчей за грозненский клуб в сезоне-2023/2024. Рыночная стоимость игрока составляет 50 тысяч евро, согласно оценке портала Transfermarkt, его контракт таже истекает этим летом.
В "Ахмате" хотят сохранить Тимофеева и Уциева на следующий сезон
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев заявил, что клуб хочет сохранить Ризвана Уциева и Артёма Тимофеева.
Фото: ФК "Ахмат"