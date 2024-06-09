- Я очень рад продлению контракта с Мишей Кержаковым. Мы лоббировали идею, чтобы его оставить. Он опытный вратарь, наставник, дядька. Может, в этом году он играл меньше, чем обычно. Но в раздевалке Кержаков имеет очень большой вес.
Напомним, 3 июня "Зенит" официально объявил о продлении контракта с 37-летним вратарем Михаилом Кержаковым. Новое соглашение рассчитано еще на один сезон.
Кержаков - воспитанник "Зенита". В минувшем сезоне голкипер принял участие в 23 матчах за "сине-бело-голубых" во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и 10 игр провел на ноль. Отметим, что часть матчей за "Зенит" отыграл вратарь Денис Адамов, пришедший в петербургский клуб из "Сочи" прошлым летом.
Источник: "Чемпионат"
Тренер вратарей "Зенита" Жевнов: очень рад продлению контракта с Кержаковым. В раздевалке он имеет очень большой вес
Тренер вратарей "Зенита" Юрий Жевнов прокомментировал пролонгацию соглашения с голкипером Михаилом Кержаковым.
Фото: Чемпионат.com