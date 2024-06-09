- Что касается появившейся в чемпионате интриги в этом сезоне, то ее скорее создали ошибки "Зенита". "Краснодар" и "Динамо" упустили шанс, которого, скорее всего, у них еще лет десять не будет. "Зенит", если сохранит состав, в следующем сезоне будет фаворитом.
По итогам минувшего сезона петербургский "Зенит" завоевал чемпионский титул благодаря победе в последнем туре и осечки лидировавшего в турнирной таблице "Динамо", которое проиграло в гостях "Краснодару". Таким образом "сине-бело-голубые" выиграли золотые медали чемпионата России в шестой раз подряд. Краснодарцы финишировали вторыми, а московская команда опустилась на третью позицию, получив лишь бронзу.
Источник: ТАСС
Титов: "Краснодар" и "Динамо" упустили шанс, которого, скорее всего, у них еще лет 10 не будет
Бывший футболист "Спартака" Егор Титов назвал главного претендента на золотые медали РПЛ в сезоне 2024/25.
Фото: ФК "Зенит"