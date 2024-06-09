"Конечно, это объединение не нужно в первую очередь россиянам. И не нужно белорусским футбольным клубам. Потому что у каждого свои интересы", - цитирует слова Шерстнева "Известия".
Напомним, что ранее Олег Матыцин, Министр спорта России с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года, заявил, что "белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России". И отметил, что российская сторона планирует обсудить "включение белорусских команд в профессиональные лиги по практически всем командным видам спорта".
Отметим, что в КХЛ сейчас выступает минское "Динамо", а в Единой лиге ВТБ - баскетбольный клуб "Минск".
Глава Федерации футбола Белоруссии высказался по поводу объединения лиг с РПЛ
Глава Федерации футбола Белоруссии Николай Шерстнев высказал своё мнение по поводу объединения белорусской и российской лиг.
Фото: "Гродно24"