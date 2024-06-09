– А почему не продлевать контракт с Карпиным? Если сейчас нас допустят куда-то, то Карпин знает, какую сборную он соберет. И команда, и игроки к его требованиям привыкли. Вот что главное. Не увидеть, что Карпин вырос с тех пор, как был в “Спартаке”, нельзя.
Напомним, Валерий Карпин является главным тренером сборной России по футболу с лета 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с РФС истекает 31 июля этого года. Известно, что сейчас стороны ведут переговоры о продлении соглашения. На днях генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что решение о пролонгации контракта с Карпиным может быть принято уже в ближайшее время.
Источник: “Матч ТВ”
Ловчев: не увидеть, что Карпин вырос с тех пор, как был в “Спартаке”, нельзя
Чемпион СССР Евгений Ловчев считает, что Валерий Карпин должен остаться на посту главного тренера сборной России.
Фото: РИА Новости