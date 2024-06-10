"Пока непонятно, какой тренер Станкович. Сколько разных специалистов было в "Спартаке", а результатов как не было, так и нет. Тренеры меняются, а результат остается. Радости от прихода Станковича в "Спартак" абсолютно нет", - сказал Филимонов.
Со следующего сезона новым главным тренером "красно-белых" будет бывший футболист, победитель Лиги чемпионов в составе миланского "Интера" времен Жозе Моуриньо Деян Станкович. В качестве футболиста помимо успеха в самом престижном европейском турнире серб пять раз становился чемпионом Италии, выигрывал клубный чемпионат мира и национальные кубки.
Тренерскую карьеру начал с клубных структурах "Удинезе" и "Интера", а полноценный дебют на тренерском мостике случился в 2019 году в своем родном клубе сербской "Цревне Звезды". В первой же сезон под руководством Станковича-тренера команда заняла первое место в чемпионате Сербии. Далее Деяна позвали спасать "Сампдорию", которая в 2022 году безнадежно обитала в подвале Серии А. В итоге сербу не удалось помочь клубу избежать вылета. В 2023 году Деян Станкович пришел на смену российскому тренеру Станиславу Черчесову в венгерский "Ференцварош", свой новый клуб сербский тренер привел к очередному чемпионству.
Источник: Sport24
Филимонов: тренеры меняются, а результат остается. Радости от прихода Станковича в "Спартак" абсолютно нет
Бывший вратарь "Спартака" Александр Филимонов прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: РИА Новости