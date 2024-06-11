"Мы никакого отношения к этому футболисту не имеем. Ушел и ушел. Он у нас был в аренде, а она закончилась. Хотел ли "Оренбург" сохранить Адамова? Желание и возможности - две разные вещи. Не знаю, почему не удалось его сохранить", - цитирует Еремякина Sport24.
Права на защитника Арсена Адамова принадлежат петербургскому "Зениту" - в прошлом сезоне игрок выступал за "Оренбург" на правах аренды. Адамов принял участие в 25-ти встречах за оренбуржцев и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,8 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский клуб может отдать защитника в аренду грозненскому "Ахмату". Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" в шестой раз кряду стал чемпионом России, а команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата.
Президент "Оренбурга" - об уходе Адамова: мы никакого отношения к этому футболисту не имеем. Ушел и ушел
Президент "Оренбурга" Василий Еремякни высказался об уходе из клуба Арсена Адамова.
Фото: "Матч ТВ"