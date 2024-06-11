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Юран - об иностранных тренерах в РПЛ: нужно уважать себя, мы не какая-то Финляндия, Швеция, Люксембург

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Бывший главный тренер "Пари НН" Сергей Юран раскритиковал клубы из РПЛ за их решения приглашать в чемпионат иностранных специалистов.
Фото: РИА Новости
"Мы уже обжигались на иностранных тренерах, они приходят, чего добиваются? У нас работали иностранные тренеры, бывают исключения, как Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, но они уже к нам пришли, добившись в Европе значительных успехов. А сейчас тренеры, которые ничего не добились в солидных чемпионатах Европы, приезжают к нам работать, печально на это всё смотреть. Нужно уважать себя, мы не какая-то Финляндия, Швеция, Люксембург, мы — Россия, немного сердце щемит, когда такое видишь", - заявил Юран.

Он призвал больше доверять отечественным тренерам, отметив, что Олег Романцев, Валерий Газзаев и другие именитые российские специалисты не сразу добивались результатов. Недавно бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой посетовал на то, что иностранцы забирают работу у российских тренеров.

Бывший российский футболист Михаил Гершкович предложил ввести налог для клубов РПЛ, которые приглашают иностранных тренеров. Идея заключается в том, чтобы защитить отечественных специалистов на внутреннем рынке тренеров. При этом Гершкович не против, чтобы опытные иностранцы тренировали в России, речь идет только о специалистах невысокого уровня, утончил он.

Российские клубы стали чаще приглашать тренеров из Сербии. Со следующего сезона сразу двое сербских специалистов станут новыми главными тренерами "Спартака" и ЦСКА. Руководство "красно-белых" пригласило Деяна Станковича, именитого футболиста, который уже успел получить опыт тренерской работы в Италии, Венгрии и у себя на родине. "Армейцы" решили сделать ставку на другого серба Марко Николича, он ранее возглавлял московский "Локомотив" и выиграл с "железнодорожниками" Кубок России.

Источник: ТАСС

Сергей Юран
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