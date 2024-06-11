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Вратарь "Пари НН" Артур Нигматуллин может перейти в "Рубин"

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Казанский "Рубин" заинтересован в приобретении голкипера Артура Нигматуллина из "Пари НН".
Фото: официальный сайт "Пари НН"
Голкипер "Пари НН" Артур Нигматуллин может продолжить карьеру в "Рубине". Как сообщает "РБ Спорт", казанский клуб заинтересован в полноценном трансфере игрока. В Нигматуллине руководство "Рубина" видит замену вратарю Юрию Дюпину, который, как ожидается, перейдет в "Краснодар" на правах свободного агента.

Артур Нигматуллин является воспитанником московского ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 29-ти матчах "Пари НН" в РПЛ и пропустил в них 50 мячей. 9 раз Нигматуллин отстоял "на ноль". Контракт 33-детнего вратаря с нижегородским клубом действует до лета 2027-го года.

Нижний Новгород Рубин Артур Нигматуллин
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