Голкипер "Пари НН" Артур Нигматуллин может продолжить карьеру в "Рубине". Как сообщает "РБ Спорт", казанский клуб заинтересован в полноценном трансфере игрока. В Нигматуллине руководство "Рубина" видит замену вратарю Юрию Дюпину, который, как ожидается, перейдет в "Краснодар" на правах свободного агента.
Артур Нигматуллин является воспитанником московского ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 29-ти матчах "Пари НН" в РПЛ и пропустил в них 50 мячей. 9 раз Нигматуллин отстоял "на ноль". Контракт 33-детнего вратаря с нижегородским клубом действует до лета 2027-го года.
Вратарь "Пари НН" Артур Нигматуллин может перейти в "Рубин"
Казанский "Рубин" заинтересован в приобретении голкипера Артура Нигматуллина из "Пари НН".
Фото: официальный сайт "Пари НН"