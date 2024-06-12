"На сегодняшний день в клуб никаких бумаг по Гарре от "Краснодара" не приходило", - приводит слова Корниленко "Чемпионат".
Ранее в прессе появилась информация об интересе к аргентинскому вингеру "Крыльев Советов" Бенджамину Гарре со стороны "Краснодара". В минувшем сезоне экс-футболист "Манчестер Сити" принял участие в 20-ти матчах РПЛ. На счету форварда 9 голов и 3 результативных ассиста.
Контракт Гарре с "Крыльями Советов" рассчитан до лета 2026-го года.
Спортивный директор "Крыльев Советов": никаких бумаг по Гарре от "Краснодара" не приходило
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал слухи о возможном переходе аргентинца Бенджамина Гарре в "Краснодар".
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"