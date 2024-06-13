"Я считаю, что Джикия точно заиграет в чемпионате Турции. Для Георгия это неплохой вариант, если он хочет попробовать свои силы в Европе. Турецкий чемпионат подойдет Джикии, ему не будет тяжело там. Но я уверен, что у него есть и будут предложения и из России", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по окончании сезона-2023/2024 - у центрального защитника истёк контракт с клубом. В завершившемся сезоне Джикия провёл 12 матчей за красно-белых во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Сообщалось, что в услугах 30-летнего игрока заинтересованы "Химки" и махачкалинское "Динамо". Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 3,5 миллионов евро. Агент игрока заявлял, что к Джикии есть интерес из Турции и России, также защитник был предложен нескольким московским клубам.
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, красно-белые набрали 50 очков в 30-ти встречах. Новым главным тренером команды с начала следующего сезона станет Деян Станкович.
Камоцци: Джикия точно заиграет в чемпионате Турции, но я уверен, что у него будут варианты в России
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"