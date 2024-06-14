Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Германия
3 - 0 3 0
Шотландия2 тайм

Защитник "Балтики" Маляров: нужно вернуться в РПЛ - это цель номер один

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Балтики" Кирилл Маляров высказался о целях команды на предстоящий сезон.
Фото: ФК "Балтика"
"Цель на следующий сезон? Нужно выводить "Балтику" в премьер?лигу, это задача номер один. Будем стараться, у нас все для этого есть", - цитирует Малярова "РБ Спорт".

В завершившемся сезоне Кирилл Маляров провёл за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 28 матчей и отличился одной результативной передачей. По итогам сезона-2023/2024 калининградская команда заняла предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела в Первую лигу.

Калининградцы уступили петербургскому "Зениту" в Суперфинале Кубка России со счётом 1:2, а главный тренер команда Сергей Игнашевич объявил об уходе из команды.

Балтика Кирилл Маляров
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится