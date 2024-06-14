"Цель на следующий сезон? Нужно выводить "Балтику" в премьер?лигу, это задача номер один. Будем стараться, у нас все для этого есть", - цитирует Малярова "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Кирилл Маляров провёл за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 28 матчей и отличился одной результативной передачей. По итогам сезона-2023/2024 калининградская команда заняла предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела в Первую лигу.
Калининградцы уступили петербургскому "Зениту" в Суперфинале Кубка России со счётом 1:2, а главный тренер команда Сергей Игнашевич объявил об уходе из команды.
Защитник "Балтики" Маляров: нужно вернуться в РПЛ - это цель номер один
Защитник "Балтики" Кирилл Маляров высказался о целях команды на предстоящий сезон.
Фото: ФК "Балтика"