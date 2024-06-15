Московский "Спартак" может укрепить позицию левого защитника в летнее трансферное окно. По информации Metaratings, близки к подписанию защитника Юрия Горшкова из самарских "Крыльев Советов". Сообщается, что стороны в данный момент обсуждают детали контракта.
В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 29-ти матчах в РПЛ в составе "Крыльев Советов". На счету Горшкова 4+2 по системе гол+пас. Еще пять раз в сезоне 2023\24 Горшков появлялся на поле в матчах Кубка России.
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков может перейти в московский "Спартак"
Московский "Спартак" заинтересован в левом защитнике "Крыльев Советов" Юрие Горшкове.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"