«Только порадуюсь, если такой человек будет в ЦСКА. Пока невозможно сказать, какой он тренер. Но Каннаваро играл в футбол - у него светлая голова по тренерской составляющей. Я положительно оцениваю такую кандидатуру», - цитирует Таранова «Чемпионат».
Ранее появилась информация, что Каннаваро может возглавить ЦСКА.
Последним клубом в тренерской карьере 51-летнего специалиста было загребское «Динамо».
Напомним, что в прошедшем сезоне ЦСКА занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ, а также армейцы выиграли Кубок России.
Таранов - о Каннаваро: порадуюсь, если такой человек будет в ЦСКА
Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о возможном назначении Фабио Каннаваро на пост главного тренера ЦСКА.
Фото: Getty Images