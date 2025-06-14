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Таранов - о Каннаваро: порадуюсь, если такой человек будет в ЦСКА

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о возможном назначении Фабио Каннаваро на пост главного тренера ЦСКА.
Фото: Getty Images
«Только порадуюсь, если такой человек будет в ЦСКА. Пока невозможно сказать, какой он тренер. Но Каннаваро играл в футбол - у него светлая голова по тренерской составляющей. Я положительно оцениваю такую кандидатуру», - цитирует Таранова «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что Каннаваро может возглавить ЦСКА.

Последним клубом в тренерской карьере 51-летнего специалиста было загребское «Динамо».

Напомним, что в прошедшем сезоне ЦСКА занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ, а также армейцы выиграли Кубок России.

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